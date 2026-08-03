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Китайские лакомства для собак не пустили в продажу в Приморье

Проверяющие нашли расхождения в маркировке и документах.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье приостановили ввоз партии китайских лакомств для собак. Общий вес корма составил более шести тонн. Проверка показала нарушения единых ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Досмотр провели 30 июля на складе временного хранения во Владивостокском морском торговом порту. Оказалось, что на транспортной упаковке нет обязательной информации, а на самих упаковках для покупателей отсутствуют рекомендации по применению. Кроме того, указанный адрес импортера не совпал с данными в ветеринарных документах.

Выпуск партии в оборот приостановили. После устранения всех нарушений владельцем товара груз сможет отправиться на реализацию.

«С начала текущего года приостановлен ввоз 105 партий импортных товаров», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас партия остается на контроле специалистов до полного устранения выявленных недочетов.