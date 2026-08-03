Китайские лакомства для собак не пустили в продажу в Приморье

Досмотр провели 30 июля на складе временного хранения во Владивостокском морском торговом порту. Оказалось, что на транспортной упаковке нет обязательной информации, а на самих упаковках для покупателей отсутствуют рекомендации по применению. Кроме того, указанный адрес импортера не совпал с данными в ветеринарных документах.