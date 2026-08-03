«Ужасная и разрушительная ситуация»: что сейчас происходит в Вашингтоне на фоне пожаров

Лесные пожары охватили также сразу несколько районов Греции. Страна проживала относительно мягкий летний сезон и меньше соседей страдала от аномальной жары. Однако 1 августа власти выпустили экстренные предупреждения для населения. Чрезвычайная ситуация коснулась регионов Аттика и Эвбея.