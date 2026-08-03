«Ужасная и разрушительная ситуация»: что сейчас происходит в Вашингтоне на фоне пожаров

В штате Вашингтон со 2 августа бушуют лесные пожары. Жителей подвергают эвакуации из-за необъемных масштабов бедствия. Губернатор штата Роберт Фергюсон назвал текущую обстановку ужасной. Так он написал в соцсети Х.
Губернатор сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Он доложил о сложной ситуации на территории региона.
«Я подробно рассказал, насколько ужасная и разрушительная ситуация сложилась в Спокане и по всему нашему штату», — оповестил Роберт Фергюсон.
Лесные пожары охватили также сразу несколько районов Греции. Страна проживала относительно мягкий летний сезон и меньше соседей страдала от аномальной жары. Однако 1 августа власти выпустили экстренные предупреждения для населения. Чрезвычайная ситуация коснулась регионов Аттика и Эвбея.