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«Ужасная и разрушительная ситуация»: что сейчас происходит в Вашингтоне на фоне пожаров

Губернатор штата Вашингтон Фергюсон назвал ужасной ситуацию с пожарами.

Источник: Комсомольская правда

В штате Вашингтон со 2 августа бушуют лесные пожары. Жителей подвергают эвакуации из-за необъемных масштабов бедствия. Губернатор штата Роберт Фергюсон назвал текущую обстановку ужасной. Так он написал в соцсети Х.

Губернатор сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Он доложил о сложной ситуации на территории региона.

«Я подробно рассказал, насколько ужасная и разрушительная ситуация сложилась в Спокане и по всему нашему штату», — оповестил Роберт Фергюсон.

Лесные пожары охватили также сразу несколько районов Греции. Страна проживала относительно мягкий летний сезон и меньше соседей страдала от аномальной жары. Однако 1 августа власти выпустили экстренные предупреждения для населения. Чрезвычайная ситуация коснулась регионов Аттика и Эвбея.

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