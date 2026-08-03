Как понять, что БАД из интернета опасен: Пять простых признаков, которые спасут здоровье

Эксперт советует установить бесплатное приложение «Честный знак» на телефон. Система покажет всю подноготную продукта. Если код не читается, выдаёт ошибку или уже был проверен до вас — это стопроцентный сигнал тревоги. Такой БАД лучше оставить на полке.
По словам специалиста, в описании товара добросовестный продавец обязан показывать свидетельство о госрегистрации. Номер этого документа можно скопировать и проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза. Если вместо СГР вам показывают какую-то «декларацию соответствия» — это уже не БАД, а что-то другое, например техническая пищевая добавка. Её вообще не должны продавать в обычной рознице.
Качественное сырьё, лабораторные испытания, сертификация — это всё деньги. Поэтому настоящий БАД не может стоить как пачка печенья. Подозрительно низкая цена — почти всегда признак подделки или контрафакта.
«Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр», — добавила собеседница Life.ru.
На коробке должно быть прямо указано: «биологически активная добавка к пище». И обязательно — что это не лекарство. Если вы видите надпись «комплексная пищевая добавка» или что-то похожее, то это уже другой продукт, с другим регулированием и другими рисками.
«Реакция на некачественный БАД может быть быстрой и опасной вплоть до анафилактического шока», — предупреждает эксперт.
Что делать, если после приёма вам стало плохо:
1. Немедленно прекратите приём. Как только почувствовали головокружение, тошноту, сыпь, учащённое сердцебиение или боль в животе — больше ни одной капсулы.
2. Вызовите скорую. Не пытайтесь перетерпеть. Если состояние ухудшается стремительно, это может быть аллергический шок — здесь нужна экстренная медицинская помощь.
3. Сохраните всё. Упаковку, чек, баночку — всё это ваши доказательства для разбирательства. Если есть код «Честного знака», сфотографируйте его.
4. Напишите в Роспотребнадзор. Можно подать жалобу через сайт ведомства. И обязательно сообщите маркетплейсу — у них есть рычаги, чтобы оперативно заблокировать опасную карточку и уберечь других.
Ранее Роспотребнадзор заблокировал в России больше 20 тысяч сайтов, которые продавали запрещённые биологически активные добавки (БАДы). Специалисты продолжают выявлять интернет-площадки, где предлагали продукцию, не прошедшую госрегистрацию или содержащую опасные вещества. Среди заблокированных — страницы с продажей таких добавок, как «Витамин Д3К2 2000 в капсулах», «Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток», а также препарата «NOW Foods, NAD, 1000 мг, 120 таблеток», который признан опасным.
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