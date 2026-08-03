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Как понять, что БАД из интернета опасен: Пять простых признаков, которые спасут здоровье

Существует несколько признаков, о которых стоит знать каждому, кто хотя бы раз заказывал БАДы с доставкой на дом. Об этом Life.ru рассказала генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович.

Источник: Life.ru

Эксперт советует установить бесплатное приложение «Честный знак» на телефон. Система покажет всю подноготную продукта. Если код не читается, выдаёт ошибку или уже был проверен до вас — это стопроцентный сигнал тревоги. Такой БАД лучше оставить на полке.

По словам специалиста, в описании товара добросовестный продавец обязан показывать свидетельство о госрегистрации. Номер этого документа можно скопировать и проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза. Если вместо СГР вам показывают какую-то «декларацию соответствия» — это уже не БАД, а что-то другое, например техническая пищевая добавка. Её вообще не должны продавать в обычной рознице.

Качественное сырьё, лабораторные испытания, сертификация — это всё деньги. Поэтому настоящий БАД не может стоить как пачка печенья. Подозрительно низкая цена — почти всегда признак подделки или контрафакта.

«Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр», — добавила собеседница Life.ru.

На коробке должно быть прямо указано: «биологически активная добавка к пище». И обязательно — что это не лекарство. Если вы видите надпись «комплексная пищевая добавка» или что-то похожее, то это уже другой продукт, с другим регулированием и другими рисками.

«Реакция на некачественный БАД может быть быстрой и опасной вплоть до анафилактического шока», — предупреждает эксперт.

Что делать, если после приёма вам стало плохо:

1. Немедленно прекратите приём. Как только почувствовали головокружение, тошноту, сыпь, учащённое сердцебиение или боль в животе — больше ни одной капсулы.

2. Вызовите скорую. Не пытайтесь перетерпеть. Если состояние ухудшается стремительно, это может быть аллергический шок — здесь нужна экстренная медицинская помощь.

3. Сохраните всё. Упаковку, чек, баночку — всё это ваши доказательства для разбирательства. Если есть код «Честного знака», сфотографируйте его.

4. Напишите в Роспотребнадзор. Можно подать жалобу через сайт ведомства. И обязательно сообщите маркетплейсу — у них есть рычаги, чтобы оперативно заблокировать опасную карточку и уберечь других.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал в России больше 20 тысяч сайтов, которые продавали запрещённые биологически активные добавки (БАДы). Специалисты продолжают выявлять интернет-площадки, где предлагали продукцию, не прошедшую госрегистрацию или содержащую опасные вещества. Среди заблокированных — страницы с продажей таких добавок, как «Витамин Д3К2 2000 в капсулах», «Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток», а также препарата «NOW Foods, NAD, 1000 мг, 120 таблеток», который признан опасным.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

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