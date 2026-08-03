Как понять, что БАД из интернета опасен: Пять простых признаков, которые спасут здоровье

По словам специалиста, в описании товара добросовестный продавец обязан показывать свидетельство о госрегистрации. Номер этого документа можно скопировать и проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза. Если вместо СГР вам показывают какую-то «декларацию соответствия» — это уже не БАД, а что-то другое, например техническая пищевая добавка. Её вообще не должны продавать в обычной рознице.