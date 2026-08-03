Деловая активность в Китае сократилась как в производстве, так и в сфере услуг

Китайская экономика начала вторую половину года со спада деловой активности, следует из данных Нацбюро статистики страны. Проблемы производств, ориентированных на внутренний спрос, все сильнее контрастируют с устойчивостью высокотехнологичных отраслей, отправляющих заметную долю продукции в другие страны. В этих условиях перспективы роста экономики все больше зависят от того, сможет ли КНР избежать эскалации торговых конфликтов с США и Евросоюзом.