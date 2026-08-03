По итогам второго квартала рынок дополнительного онлайн-образования вырос на 0,2%

«Ъ» ознакомился с исследованием рынка образовательных сервисов за январь—июнь, подготовленным агентством Smart Ranking. По их данным, российский edtech-рынок по итогам полугодия вырос на 12% относительно первой половины 2025 года. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за первые шесть месяцев года агентство оценивает на уровне 73,6 млрд руб., за второй квартал — 36,1 млрд руб.