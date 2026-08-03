ВТБ планирует десятитраншевый выпуск облигаций под потребкредиты

На рынке облигаций, выпускаемых под требования по кредитам, готовится необычная сделка. ВТБ планирует разместить выпуск бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, разделенный на десять траншей — это рекордное количество за всю историю секьюритизации. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., размещаться выпуск будет по открытой подписке, общий объем размещения пока неизвестен. ВТБ не стал комментировать, почему было решено разбить выпуск на десять траншей.