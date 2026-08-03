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ВТБ планирует десятитраншевый выпуск облигаций под потребкредиты

На рынке облигаций, выпускаемых под требования по кредитам, готовится необычная сделка. ВТБ планирует разместить выпуск бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, разделенный на десять траншей — это рекордное количество за всю историю секьюритизации. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., размещаться выпуск будет по открытой подписке, общий объем размещения пока неизвестен. ВТБ не стал комментировать, почему было решено разбить выпуск на десять траншей.

На рынке облигаций, выпускаемых под требования по кредитам, готовится необычная сделка. ВТБ планирует разместить выпуск бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, разделенный на десять траншей — это рекордное количество за всю историю секьюритизации. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., размещаться выпуск будет по открытой подписке, общий объем размещения пока неизвестен. ВТБ не стал комментировать, почему было решено разбить выпуск на десять траншей.

В мае банк размещал четырехтраншевую секьюритизацию, обеспеченную потребкредитами объемом 31 млрд руб. «Многотраншевая структура позволила гибко распределить риски и доходность, — отмечали тогда в банке.— В третьем квартале 2026 года планируются очередные сделки секьюритизации потребительских кредитов в рамках зарегистрированной программы облигаций на 200 млрд руб.».

В этом году банки уже разместили облигации неипотечной секьюритизации на общую сумму более 235 млрд руб. и зарегистрировали еще семь выпусков. Эксперты отмечают высокий интерес инвесторов к бумагам с повышенной доходностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги разложат по бумагам».