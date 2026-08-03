ЦБ обозначил требования к цифровым депозитариям

Одновременно с этим Банк России опубликовал еще несколько проектов указаний, включая указание «О требованиях к минимальному размеру собственных средств (капитала) цифрового депозитария». Он должен быть не менее 50 млн руб., а для работы с иностранными системами его придется увеличить до 100 млн руб., для расчетных депозитариев он и вовсе должен превышать 250 млн руб.