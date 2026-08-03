Торговые сети предложат поставщикам самим доставлять товары в магазины

О том, что крупнейшие розничные сети обсуждают со своими поставщиками корректировку договоров, «Ъ» рассказали сразу несколько компаний-партнеров торговых сетей. В частности, с предложением закрепить возможность доставки товаров до распределительных центров и магазинов их силами, к поставщикам обратилось АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»). Об этом говорится в тексте дополнительного соглашения, направленного компаниям (есть у «Ъ»). Собеседник «Ъ» связывает такую инициативу с опасениями ритейлера за бесперебойность работы логистической инфраструктуры. В «Магните» «Ъ» пояснили, что сеть проактивно оценивает возможные варианты обеспечения стабильности цепочек поставок и доступности товаров на полке.