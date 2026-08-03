В ЕАЭС стартовал второй этап отслеживания грузов по навигационным пломбам

К запуску второго этапа изменился перечень изъятий применения механизма — теперь пломбы не нужны для отслеживания товаров, помещенных уполномоченными экономическими операторами (УЭО) под процедуру транзита в Белоруссии. Кроме того, продлена (до 2028 года) возможность использования пломб, произведенных не в ЕАЭС, — ранее с такой инициативой выступил Казахстан, заявивший о дефиците союзных мощностей по их изготовлению. В Минтрансе «Ъ» сообщили, что в РФ потребность в устройствах полностью удовлетворена, отметив, что в стране применяют отечественные пломбы «высокой степени локализации».