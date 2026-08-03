Раскрыто число австрийцев, уехавших в Россию после указа Путина о ценностях

По его словам, Москва наблюдает стабильный интерес со стороны жителей этой страны к переезду в Россию по линии указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».