Раскрыто число австрийцев, уехавших в Россию после указа Путина о ценностях

ВЕНА, 3 авг — РИА Новости. Около 50 австрийцев переехали в Россию по линии указа о традиционных ценностях, заявил РИА Новости посол в Вене Андрей Грозов.
«Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы», — отметил дипломат.
По его словам, Москва наблюдает стабильный интерес со стороны жителей этой страны к переезду в Россию по линии указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Собеседник агентства подчеркнул, что наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления в силу этого документа.