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Раскрыто число австрийцев, уехавших в Россию после указа Путина о ценностях

Посол Грозов: около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о ценностях.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 3 авг — РИА Новости. Около 50 австрийцев переехали в Россию по линии указа о традиционных ценностях, заявил РИА Новости посол в Вене Андрей Грозов.

«Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы», — отметил дипломат.

По его словам, Москва наблюдает стабильный интерес со стороны жителей этой страны к переезду в Россию по линии указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Собеседник агентства подчеркнул, что наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления в силу этого документа.