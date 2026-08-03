Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Америки охвачена огнем: Трамп уже придумал наказание для Канады

Трамп пригрозил Канаде санкциями из-за лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Канаде активно бушуют лесные пожары. В ряде регионов страны замечен опасный уровень загрязнения воздуха. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал власти Канады за смог от пожаров. Он припугнул Оттаву новыми санкциями. Американский лидер прокомментировал ситуацию журналистам 3 августа.

Дональд Трамп заявил, что уже точно знает, чем пригрозить Канаде. Он готов «наказать» страну за последствия лесных пожаров.

Помимо Канады, огнем оказалась захвачена и часть Соединенных Штатов. Лесные пожары разгорелись 2 августа в округе Спокан штата Вашингтон. Власти призвали жителей срочно эвакуироваться. Руководство штата Вашингтон предупредило, что в регионе фиксируются «опасные для жизни условия». Всего в США бушуют 12 крупных лесных пожаров. Из-за стихии более 52 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше