Часть Америки охвачена огнем: Трамп уже придумал наказание для Канады

Дональд Трамп заявил, что уже точно знает, чем пригрозить Канаде. Он готов «наказать» страну за последствия лесных пожаров.
Помимо Канады, огнем оказалась захвачена и часть Соединенных Штатов. Лесные пожары разгорелись 2 августа в округе Спокан штата Вашингтон. Власти призвали жителей срочно эвакуироваться. Руководство штата Вашингтон предупредило, что в регионе фиксируются «опасные для жизни условия». Всего в США бушуют 12 крупных лесных пожаров. Из-за стихии более 52 тысяч потребителей остались без электроэнергии.
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