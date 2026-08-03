Квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам на Госуслуги

Платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут приходить россиянам на Госуслуги. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», закон, который вводит доставку квитанций через личный кабинет на данном портале, подписал Президент России Владимир Путин.
— Согласно новому закону, цифровая квитанция будет поступать пользователю только при наличии его добровольного согласия. Уже на следующий день после размещения документа в личном кабинете он будет считаться полученным, и с этого момента начнется отсчет установленного срока оплаты. При этом отказ от цифрового формата не повлечет никаких ограничений: если собственник жилья не даст согласия на электронную рассылку, он продолжит получать бумажные квитанции или электронные письма от своих коммунальных компаний в привычном режиме, — объясняют специалисты Роскачества.
Размещать платежные документы будут управляющие организаторы после заключения договора с оператором системы. Размер тарифа будет утвержден позже.
Планируется, что получать квитанции за ЖКУ в личный кабинет на Госуслугах россияне смогут с сентября 2027 года.