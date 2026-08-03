Суд Иерусалима запретил использовать крокодилов для охраны террористов в тюрьмах

Окружной суд Иерусалима временно запретил использовать крокодилов для охраны террористов в израильских тюрьмах. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает The Jerusalem Post.
Решение было принято по иску зоозащитной организации Let the Animals Live, которая выступила против инициативы властей. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал вердикт, заявив, что суд «встал на сторону террористов».
— Вновь, во время войны, правовая система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам для их сдерживания Израилем, — приводит слова министра издание.
По его словам, заключенные опасались появления крокодилов, однако судебная система «пришла им на помощь».
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