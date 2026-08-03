Суд Иерусалима запретил использовать крокодилов для охраны террористов в тюрьмах

Дональд Трамп ранее заявил, что знаменитая тюрьма для особо опасных преступников «Алькатрас», закрытая в 1963 году, вновь возобновит свою работу. Она известна своими суровыми условиями содержания и знаменитыми преступниками, которые в ней отбывали наказание. Почему эта тюрьма считалась самой страшной и кто в ней сидел — в материале «Вечерней Москвы».