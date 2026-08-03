Виктория Дайнеко пообещала омичам концерт после отмены выступления 2 августа

Певица Виктория Дайнеко пообещала поклонникам в Омске, что постарается выступить перед ними после отмены концерта 2 августа. Артистка заявила, что не собирается уезжать из города без концерта, и пообещала сообщить о возможном выступлении позже.
Концерт Виктории Дайнеко должен был состояться вечером 2 августа на Соборной площади. Начало было запланировано на 20:00, однако мероприятие отменили из-за угрозы беспилотной опасности в регионе. Решение об отмене праздничной программы принял губернатор Омской области Виталий Хоценко в целях безопасности жителей и гостей города. Вместе с выступлением Дайнеко отменили концерт Mary Gu.
Поздно вечером 2 августа Виктория Дайнеко обратилась к подписчикам в социальных сетях. Певица рассказала, что команда успела настроить звук и подготовиться к выступлению, но концерт в итоге не состоялся.
«Мы надеемся, что, возможно, мы сможем увидеться с вами завтра. Я вам обязательно сообщу новости. Омск! Я без концерта отсюда не уеду!» — заявила артистка.
Пока неизвестно, состоится ли выступление Дайнеко в Омске 3 августа и где именно оно может пройти. Певица пообещала сообщить поклонникам новости дополнительно.