Хабаровский край покажут стране в недельном пресс-туре

В Хабаровский край приехали более 30 журналистов и блогеров, представляющих федеральные телеканалы, информагентства и крупные издания, а также СМИ нескольких регионов России. В течение недели они познакомятся с возможностями края для работы, учёбы, туризма и жизни, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Первым событием поездки стал брифинг с губернатором Дмитрием Демешиным. Глава края рассказал о развитии Большого Уссурийского острова, судоходстве на Амуре, авиастроении, подготовке специалистов, сотрудничестве с Китаем и проектах туристической инфраструктуры.
«Хабаровск — это хаб всего Дальнего Востока. Все дороги здесь ведут через нас», — отметил Демешин.
После знакомства с краевой столицей участники отправились в Комсомольск-на-Амуре, где увидят обновлённую набережную и побывают на крупнейших судостроительных и авиационных предприятиях. Отдельное внимание организаторы уделили тому, как в регионе создают рабочие места, готовят инженерные кадры и развивают удалённые территории.
Маршрут также проходит через Ульчский и Николаевский районы и Николаевск-на-Амуре. Журналистам покажут природные достопримечательности, культуру коренных народов, транспортные проекты и залив Николая, куда белухи заходят, спасаясь от косаток.