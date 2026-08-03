Хабаровский край покажут стране в недельном пресс-туре

В Хабаровский край приехали более 30 журналистов и блогеров, представляющих федеральные телеканалы, информагентства и крупные издания, а также СМИ нескольких регионов России. В течение недели они познакомятся с возможностями края для работы, учёбы, туризма и жизни, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.