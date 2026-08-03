Вучич рассказал, чем грозит Сербии рекордно низкий уровень воды в Дунае

Не только Сербия, но и другие европейские страны этим летом серьезно пострадали из-за засухи. Дождей уже долгое время нет и в Германии. В связи с этим на реке Рейн зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Обмеление угрожает экономике Германии, пишут местные СМИ.