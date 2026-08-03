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Вучич рассказал, чем грозит Сербии рекордно низкий уровень воды в Дунае

Вучич: Судоходство по обмелевшему Дунаю прекратится через несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Судоходство на Дунае на территории Сербии прекратится через несколько дней. Причина в критическом обмелении реки. Проблему озвучил президент республики Александар Вучич.

«Через день-два Дунай перестанет быть судоходным», — сказал Вучич, его цитирует пресс-служба Сербской прогрессивной партии.

Также сербский президент указал на проблемы на нефтеперерабатывающем заводе, они также связаны с низким уровнем воды в Дунае. Из-за этого возникла угроза для поставок сырья на НПЗ в городе Панчево.

Не только Сербия, но и другие европейские страны этим летом серьезно пострадали из-за засухи. Дождей уже долгое время нет и в Германии. В связи с этим на реке Рейн зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Обмеление угрожает экономике Германии, пишут местные СМИ.

Ранее из-за засухи в Мюнхене запретили поливать газоны, наполнять бассейны и мыть машины.

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