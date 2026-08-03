Символ уссурийской тайги, хозяин лесов и звезда соцсетей — Сергей Арамилев об амурском тигре

Амурский тигр — одно из самых обсуждаемых животных на планете Земля. Мощный, красивый, настоящий хозяин тайги, амба, как называют его нанайцы. По Хабаровскому краю проходит самая северная граница его ареала. Увидеть хищника в живой природе на воле доводится далеко не каждому и это правильно: человеку и тигру рядом будет тесно, надо держаться на расстоянии, с уважением относясь друг к другу.
Парадоксально, но этот сильный зверь нуждается в человеческой заботе. В России о полосатом хищнике заботиться государство через Центр «Амурский тигр». С директором Центра Сергеем Арамилевым журналист ИА AmurMedia разговаривает сегодня.
«Мы пришли на территорию тигра».
Дальневосточная тайга, как и любые другие места обитания флоры и фауны, сложилась задолго до появления человека. Животный и растительный мир образовали свою, достаточно устойчивую экосистему. А потом появился человек, поначалу робкий и пугливый, который со временем назвал себя царем природы. Начал вырубать леса, строить плотины, перепахивать землю, захватывать атмосферу планеты. Места обитания животных стали сокращаться.
— Животные разных типов по-разному реагируют на пришествие людей. Есть хищники и их жертвы, которые в ответ на экспансию человека либо сокращают численность, либо, наоборот, активнее размножаются. Тигры животные территориальные, их численность прямо зависит от размеров участка обитания, — рассказывает Сергей Арамилев. — Их биологическая функция не в том, чтобы размножится и подавить свою пищевую базу, как например, серый волк. Этот хищник стремится максимально сократить численность оленей или другой кормовой базы. Если смотреть на численность волков, то это такая пила с выпирающими зубцами. Волк размножился — съел всех — волков стало меньше — все размножились. И так постоянно. У тигра другая стратегия.
Амба живет на определенном ареале, его задача — удержать территорию до тех пор, пока хватает кормовых объектов, объясняет эксперт. Тигр — умная зверюга, он осознает нехватку корма и начинает расширять участок до того, как наступит голод. Например, у бенгальского тигра, который живет в более сытных условиях, чем наш амурский, участок самца занимает около 100 квадратных километров. У тигра, живущего на территорию Приморского края — уже 1000 квадратных километров, а в Хабаровском крае, с его суровыми зимами, — все полторы тысячи.
— В Индии вечно зеленая растительность, что позволяет копытным животным кормиться круглый год и активно размножаться. А у нас зимой веточки, палочки и те под снегом, соответственно, наши копытные не живут так вольготно и тигру приходится сложнее. И вот сколько леса мы оставим тиграм, столько их и будет, — продолжает Сергей Арамилев. — Если вырубим еще больше леса, сократив места обитания вдвое, то и количество тигров сократится вдвое. Возьмем Лазовский заповедник, где браконьерство стремится к нулю, где не ведутся лесозаготовки — там как жили 12 тигров в 70-е годы прошлого века, так и живут 12 тигров в наши дни.
«Тигру загранпаспорт не нужен».
В России амба обитает на территории четырех регионов: Хабаровский и Приморский края, Еврейская автономная и Амурская области. Замечены следы пребывания в Аяно-Майском районе и даже в Якутии — но это не постоянные жители, а тигры-разведчики (зашел посмотреть, хорошо ли там). Всего ученые знают 750 «русских» тигров. Но есть полосатые кошки и в соседней стране — в Китае.
— Им границы не писаны, загранпаспорта не нужны. Поэтому ходят свободно, известны случаи, когда тигр шел из России в Китай к даме сердца. Что касается численности — 750 это много или мало? Давайте посмотрим возрастной состав: около 200 — это тигрята, которым меньше двух лет, — рассуждает эксперт. — Кстати, это особенность тигра — долгое взросление котят. Если леопарду год, он уже самостоятельный. Кошка домашняя в 7−8 месяцев становится взрослой. У тигров на воспитание потомства уходит два года.
На протяжении этих лет тигрица доращивает тигренка до таких физиологических параметров, когда он сможет самостоятельно догнать и завалить крупное копытное животное без вреда для себя.
То, что амба — субтропическое животное, знает, наверное, каждый школьник. Тигр на снегу — это аномалия, вынужденное приспособление к изменившимся в следствие ледникового периода условиям. Сказалась и территориальность зверя: он привязан к своему участку, как ипотечник к квартире. Экстремальные условия Дальнего Востока изменили его, он стал крупнее своего индийского собрата, отрастил густой подшерсток, нашел новые для себя возможности пропитания — тот же лосось. При этом тигр захватывает лидерство не численностью, как мы уже увидели выше, а мощью.
— Численность важна еще тем, чтобы снизить степень накопления генетических ошибок от близкородственного скрещивания, нижний порог — 500 особей. Но это замедление процессов. А реальной устойчивости — решения «проблемы Габсбургов» — популяция достигает при 5000 особей, в условиях Российской Федерации это недостижимый результат, — констатировал эксперт.
«Тигра считать проще».
Ученые измеряют биологическое благополучие территории именно по сверххищникам (тигр, лев, белый медведь и т.п.) и «сверхтравоядным» (слон, лось и так далее). Просто потому, что так проще.
— Можно о состоянии природы судить и по количеству змей, например. Но представьте, как их считать. Сравните: в этом районе обитает 3800 змей, а раньше было 3500, значит, обстановка улучшилась. Или: обитало пять тигров — теперь семь. К тому же людям не особо нравятся змеи и они плохо чувствуют корреляцию между численностью пресмыкающихся и экологической обстановкой. А вот с тигром все понятно. К тому же он красивый и котик, а котики — звезды интернета, — улыбнулся Сергей Арамилев.
Считать амбу помогает «тигриная полоскоскопия» — полосы на шкуре тигра уникальны как отпечатки пальцев у человека. Современные технологии значительно упрощают эту задачу. Сфотографировали тигра фотоловушкой с двух сторон, занесли в базу, сравнили — ага, это тигрица Хехцирка, это тигр Отшельник.
— У каждого животного окраска индивидуальна, просто у тигров и леопардов она ярко выражена. Но даже бурые медведи отличаются по полутонам шерсти, форме ушей. Белых медведей опознают по отпечатку носа, и корову тоже можно так опознать, — поделился эксперт.
«Тощим становится искалеченный тигр».
Конфликтные ситуации с полосатой кошкой освещаются особенно громко. Для специалистов важно не только справиться с последствиями, но выяснить причины нетипичного поведения амбы. Что именно приводит тигра к жилищу человека: наглость и лень, личная неприязнь к двуногим? Как правило, цепочка событий одна и та же.
— Тигр получает травму — огнестрельное ранение, капкан, неудачная охота. И уже не может охотиться как раньше, худеет. Логично, он ищет доступного и легкого корма, а таким кормом становятся лошади, пасущиеся близко к лесной кромке, коровы, собаки на привязи и даже домашние коты. Почему о случаях поедания котов практически не говорят? Потому что следов практически не остается, — объяснил Сергей Владимирович.
Стандартный вес тигра — 200 кг самец и 150−160 кг самка. Но известны толстячки в 250 килограммов и даже имеется историческая справка 386 кило. Представляете сколько мяса нужно, что прокормиться? А ведь даже у здорового тигра только одна охота из пяти оказывается продуктивной. Что говорить о раненом звере…
— Могут выйти к жилищу и старые тигры, ослабленные возрастом. В дикой природе тигры редко доживают до 15 лет, при том, что в зоопарке средняя продолжительность жизни 25 лет. Отпугнуть зверя, зашедшего на территорию человека, можно фальшфайером — это самый эффективный метод. Прикармливать тигра, как и любое другое дикое хищное животное, нельзя ни в коем случае, — остерег Сергей Арамилев.
Хищник сразу связывает появление еды с человеком и начинает требовать ее у человека. Для обоих это может закончиться плохо. Так, известены случаи, когда водители прикармливали лис, просто кидая им еду из окна автомобиля. Очень быстро лисы начинали связывать появление машины с едой. И ночью, видя фары авто, они кидались на свет. Результат — гибель под колесами. Если речь идет о крупном хищнике типа тигра или медведя, то тут с высокой степенью вероятности может пострадать случайный человек, который и не в курсе, что медведь его за курьера доставки принимает.
— Был у нас случай, когда фотограф заплатил жителям за то, что они прикармливали тигра. Два месяца хищнику поставляли овец, коз. Тигр привык, у фотографа получились отличные кадры. Потом он уехал, получать премию. А тигр продолжил ходить «в столовую». В итоге мы получили конфликтную ситуацию и потратили серьезные усилия и средства на ее разрешение, — поделился эксперт.
«Утащили свинью? Держите курей!».
Если тигр утащил сельхозживотное или собаку или нанес иной ущерб местным жителям, то Центр «Амурский тигр» выдаст компенсацию — эта программа действует достаточно давно и является частью просветительской работы центра.
— Любое нападение дикого животного по закону является форс-мажором, однако мы сами вызвались помогать населению. Мы никогда не выясняем, кто виноват — тигр или человека, — рассказывает Сергей Владимирович. — Скажу так, размер общего изъятия собак, коров и лошадей тигром не превышает в денежном эквиваленте 2,5 млн рублей в год, в сравнении с волками или другими хищниками это капля в море. Возмещать напрямую деньгами — значит, давать возможности для мошенничества, поэтому мы привозим хозяеву новую корову, лошадь, овцу. Сложнее всего с собаками, потому что они все же друзья человека. Но бывает так, что люди открывают для себя новые породы собак и — это несомненный позитивный момент — начинают более ответственно относиться к своим питомцам.
Есть в практике Центра интересный случай, когда тигр утащил свинью с подворья, а взамен хозяину привезли курей и открыли для него новый вид бизнеса. Оказалось, что разводить кур-несушек в разы выгоднее, чем свинину. И тигру они меньше интересны. Есть случаи, когда взамен утраченных животных просили колесо для трактора, кондиционер, мотор для лодки.
Рядом с амурским тигром человек живет примерно 10 тысяч лет как. Из них лишь последние лет 100 соседство это стало очень близким, из-за экспансии человека в леса. Возможно, нам стоит с большим вниманием отнестись к опыту предков, которые признавали за амбой право на территорию и относились к его силе с уважением. Не зря про храбрых людей народы Приамурья говорили «У него сердце тигра».