Символ уссурийской тайги, хозяин лесов и звезда соцсетей — Сергей Арамилев об амурском тигре

— В Индии вечно зеленая растительность, что позволяет копытным животным кормиться круглый год и активно размножаться. А у нас зимой веточки, палочки и те под снегом, соответственно, наши копытные не живут так вольготно и тигру приходится сложнее. И вот сколько леса мы оставим тиграм, столько их и будет, — продолжает Сергей Арамилев. — Если вырубим еще больше леса, сократив места обитания вдвое, то и количество тигров сократится вдвое. Возьмем Лазовский заповедник, где браконьерство стремится к нулю, где не ведутся лесозаготовки — там как жили 12 тигров в 70-е годы прошлого века, так и живут 12 тигров в наши дни.