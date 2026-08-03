Приморские врачи спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 экстренно доставили полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа. Ребенок поступил в тяжелом состоянии — с переломом бедра, ушибом легких и развившейся впоследствии посттравматической пневмонией. Несколько дней маленькая пациентка провела в реанимации, пока врачи стабилизировали работу жизненно важных органов. После улучшения состояния девочку перевели в детское травматологическое отделение, где продолжается лечение перелома. «Чтобы обеспечить правильное сращение кости и исключить нагрузку на поврежденную конечность, мы применили метод скелетного вытяжения. Сейчас состояние ребенка стабильное, воспалительный процесс в легких купирован, перелом надежно фиксирован», — рассказала врач-травматолог-ортопед Светлана Столетняя. Сегодня жизнь ребенка вне опасности, но ей предстоит долгий путь восстановления.