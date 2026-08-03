«Ордабасы» подвинул «Кайрат» и вновь возглавил турнирную таблицу КПЛ

2 августа шымкентский «Ордабасы» на своем поле обыграл костанайский «Тобыл». «Астана» в Жезказгане взяла верх над «Улытау» и укрепила позиции в первой тройке, а «Актобе» в дебютном матче нового главного тренера Игоря Черевченко уступил на выезде «Кызылжару».
По итогам тура «Окжетпес» забил четыре мяча и продолжил борьбу за медали, а «Иртыш» одержал вторую победу подряд и покинул последнюю строчку. «Алтай» по-прежнему в зоне вылета.
Таким образом победа позволяла «Ордабасы» обойти «Кайрат» и вернуться на первое место. Сейчас у «Ордабасы» 46 забитых голов, у желто-черных — 45.
«Интрига в КПЛ на пределе», — отмечают футбольные болельщики.