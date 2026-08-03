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«Ордабасы» подвинул «Кайрат» и вновь возглавил турнирную таблицу КПЛ

По итогам 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги, ночью 2 августа, обновилось расположение футбольных клубов в турнирной таблице КПЛ, где шымкентский «Ордабасы» вернулся на первую строчку, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

2 августа шымкентский «Ордабасы» на своем поле обыграл костанайский «Тобыл». «Астана» в Жезказгане взяла верх над «Улытау» и укрепила позиции в первой тройке, а «Актобе» в дебютном матче нового главного тренера Игоря Черевченко уступил на выезде «Кызылжару».

По итогам тура «Окжетпес» забил четыре мяча и продолжил борьбу за медали, а «Иртыш» одержал вторую победу подряд и покинул последнюю строчку. «Алтай» по-прежнему в зоне вылета.

Таким образом победа позволяла «Ордабасы» обойти «Кайрат» и вернуться на первое место. Сейчас у «Ордабасы» 46 забитых голов, у желто-черных — 45.

«Интрига в КПЛ на пределе», — отмечают футбольные болельщики.

Продажа билетов на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и «Левски» из Болгарии начнется 5 августа в 15:00.

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