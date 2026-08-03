Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Уральске

Инцидент произошел накануне на проспекте Абая в Уральске. Сотрудники МЧС оказали помощь мужчине 1966 года рождения, пострадавшему во время проведения строительных работ.
Выяснилось, что при выполнении работ по изоляции фундамента на строительной площадке мужчину засыпало землей — он не смог самостоятельно выбраться.
Сотрудники МЧС извлекли его из ямы и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
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