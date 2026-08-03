В Госдуме напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери, педагоги и медицинские работники, рассказал ТАСС депутат фракции КПРФ Георгий Камнев.
«В России достаточно много категорий граждан, которые могут уйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это не только работники особо вредных производств и особо тяжелых условий труда. Право на досрочный выход на пенсию есть у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Многодетные мамы с тремя детьми имеют право на пенсию уже с 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью и более детьми — в 50 лет. Педагоги могут выйти на пенсию после выработки 25 лет стажа, медицинские работники — после 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет — в городах», — сказал Камнев.
Кроме того, право на досрочную пенсию также имеют артисты цирка и балета после 15−20 лет стажа, а артисты драматических театров — после 30 лет работы при достижении возраста 55−60 лет. «Также раньше других категорий пенсия полагается пилотам и стюардессам гражданской авиации, парашютистам, машинистам поездов, водителям автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских маршрутах, военнослужащим и силовикам», — подчеркнул парламентарий.
Камнев также отметил, что граждане предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, могут выйти на пенсию досрочно — не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста. Для этого, по его словам, мужчины должны иметь не менее 25 лет стажа, женщины — не менее 20 лет, а также не менее 30 пенсионных коэффициентов.
«Если у человека несколько льготных категорий — допустим, он работал на Крайнем Севере на тяжелом производстве, то ему нужно выбрать одно, более выгодное основание, потому что льготы, к сожалению, не суммируются, и подать заявление в Соцфонд — офлайн, или через “Госуслуги”, или в МФЦ», — заключил депутат.