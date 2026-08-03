В Госдуме напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

«В России достаточно много категорий граждан, которые могут уйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это не только работники особо вредных производств и особо тяжелых условий труда. Право на досрочный выход на пенсию есть у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Многодетные мамы с тремя детьми имеют право на пенсию уже с 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью и более детьми — в 50 лет. Педагоги могут выйти на пенсию после выработки 25 лет стажа, медицинские работники — после 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет — в городах», — сказал Камнев.