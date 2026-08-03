Как в России будут работать автолавки и кофейные фургоны: размещение точек изменится

С сентября также заработают новые нормы по перевозке багажа в такси. В авто будет запрещено размещать зловонные и опасные вещества. Кроме того, установлено, что ручная кладь не должна ограничивать обзор водителя или мешать управлению. То же касается воздействия вещей на салон и людей в нем.