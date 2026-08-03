Как в России будут работать автолавки и кофейные фургоны: размещение точек изменится

Власти приняли поправки к закону о государственном регулировании торговой деятельности. Нововведения коснутся автолавок и фургонов. Правила их деятельности изменятся уже с 1 сентября. Об этом подробно рассказал советник ректора РГСУ Константин Поздняков в диалоге с РИА Новости.
Эксперт уточнил, что поправки закрепляют понятие «мобильный торговый объект». Они также запрещают регионам самостоятельно устанавливать требования к торговому автомобилю или прицепу.
«Ограничение всего одно: в одном месте нельзя разместить несколько мобильных точек одновременно. Это логично защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за один пятачок», — объяснил Константин Поздняков.
С сентября также заработают новые нормы по перевозке багажа в такси. В авто будет запрещено размещать зловонные и опасные вещества. Кроме того, установлено, что ручная кладь не должна ограничивать обзор водителя или мешать управлению. То же касается воздействия вещей на салон и людей в нем.