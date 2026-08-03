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Новосибирцам рассказали, как уберечь помидоры от трещин в жару

Сохранить стабильную влажность поможет мульча из травы или соломы.

Источник: Magnific

Трещины на помидорах — результат резких скачков влажности, когда после пересушки почву обильно заливают. Чтобы избежать этого, полив должен быть регулярным и умеренным, особенно когда плоды зреют.

Сохранить стабильную влажность поможет мульча из травы или соломы, а укрепить кожицу — калийные подкормки (азот, наоборот, вредит). Если трещины уже появились, повреждённые плоды убирают, а полив корректируют. Опыт показывает: мульчирование сокращает частоту поливов даже в жару, а утренний полив даёт влаге равномерно впитаться до дневного зноя.