Новосибирцам рассказали, как уберечь помидоры от трещин в жару

Сохранить стабильную влажность поможет мульча из травы или соломы, а укрепить кожицу — калийные подкормки (азот, наоборот, вредит). Если трещины уже появились, повреждённые плоды убирают, а полив корректируют. Опыт показывает: мульчирование сокращает частоту поливов даже в жару, а утренний полив даёт влаге равномерно впитаться до дневного зноя.