«СКА-Хабаровск» провалился в первом домашнем матче сезона

Первый матч на домашнем стадионе провели футболисты «СКА-Хабаровска». Домашний дебют сезона не удался — армейцы потерпели крупное поражение от «Урала», сообщает hab.aif.ru.
Первый тайм соперники отыграли на ноль, а вот второй отрезок выдался насыщенным. Увы, армейцы своих болельщиков не порадовали. На 50-й минуте встречи «Урал» открыл счёт, отличился Мартин Секулич. Он же оформил дубль через 10 минут. В концовке хозяева снова пропустили, Денис Боков сделал счёт разгромным — 0:3.
Это уже четвёртое поражение «СКА-Хабаровска» подряд. Ранее армейская команда трижды уступила на выезде.
«Было желание показать хорошую игру, мы готовились. Но показалось, что готовы не были. Моя ответственность. Мы оказались почти не готовы много бегать, причем с самого начала. Вообще просто ничего не получилось, ужасная игра. Мне очень стыдно, извиняюсь перед болельщиками», — других слов главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов не нашёл.
Хабаровская команда остаётся на последнем месте в турнирной таблице. За четыре тура армейцы так и не набрали ни одного очка. Следующий матч хабаровчане проведут также дома — 9 августа они сыграют с «Спартаком» из Костромы.