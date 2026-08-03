«СКА-Хабаровск» провалился в первом домашнем матче сезона

«Было желание показать хорошую игру, мы готовились. Но показалось, что готовы не были. Моя ответственность. Мы оказались почти не готовы много бегать, причем с самого начала. Вообще просто ничего не получилось, ужасная игра. Мне очень стыдно, извиняюсь перед болельщиками», — других слов главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов не нашёл.