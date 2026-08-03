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В ФНПР объяснили, где возможно введение четырехдневной рабочей недели

Это может произойти лишь на отдельных производствах, где такое экономически возможно, подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Введение четырехдневной рабочей недели возможно лишь на отдельных производствах, где это экономически возможно. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Здесь нужно подходить с экономической точки зрения — где это возможно, а где нет. В любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. Это возможно на каких-то отдельных производствах», — сказал Черногаев.

Также он отметил, что в стране немало предприятий с непрерывным циклом работы, где нет возможности даже на один день установить выходной.

По словам главы ФНПР, стоит больше внимания уделять гибкому подходу к самому рабочему процессу. Речь идет об использовании различных графиков работы с учетом потребностей человека, логистики и транспортных возможностей, а также семейных нюансов и здоровья сотрудника.