Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчик заплатит 5,5 миллиона рублей за срыв ремонта дороги в Приморье

Исполнитель нарушил сроки выполнения работ по государственному контракту.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье индивидуального предпринимателя обязали выплатить 5,5 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дороги. Подрядчик не исполнил вовремя обязательства по государственному контракту. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Речь идет о ремонте дороги регионального значения Уссурийск — Пограничный — Госграница. Министерство транспорта заключило с предпринимателем контракт на сумму более 215 миллионов рублей. Работы должны были завершиться к 15 ноября 2025 года.

Подрядчик нарушил сроки, поэтому министерство начислило ему штрафные санкции и направило претензию. Мужчина отказался добровольно выплачивать неустойку, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд.

«С учетом применения к спорным правоотношениям статьи ГК РФ о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств ответчиком, суд частично удовлетворил исковые требования», — рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Вместо заявленных 11,9 миллиона рублей суд постановил взыскать с предпринимателя 5,5 миллиона рублей.