Подрядчик заплатит 5,5 миллиона рублей за срыв ремонта дороги в Приморье

В Приморье индивидуального предпринимателя обязали выплатить 5,5 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дороги. Подрядчик не исполнил вовремя обязательства по государственному контракту. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Речь идет о ремонте дороги регионального значения Уссурийск — Пограничный — Госграница. Министерство транспорта заключило с предпринимателем контракт на сумму более 215 миллионов рублей. Работы должны были завершиться к 15 ноября 2025 года.
Подрядчик нарушил сроки, поэтому министерство начислило ему штрафные санкции и направило претензию. Мужчина отказался добровольно выплачивать неустойку, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд.
«С учетом применения к спорным правоотношениям статьи ГК РФ о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств ответчиком, суд частично удовлетворил исковые требования», — рассказали в Арбитражном суде Приморского края.
Вместо заявленных 11,9 миллиона рублей суд постановил взыскать с предпринимателя 5,5 миллиона рублей.