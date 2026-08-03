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В МВД дали рекомендации, как не стать жертвой обмана при пользовании банкоматом

Для этого стоит использовать банкоматы внутри банковских отделений и внимательно осматривать картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних предметов.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. МВД России советует использовать банкоматы внутри отделений банка, чтобы не стать жертвой мошеннических схем и не лишиться средств.

«Выбирайте банкоматы внутри отделений банка — они под постоянной охраной и видеонаблюдением», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД также добавили, чтобы не стать жертвой обмана перед использованием банкомата нужно внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних элементов. «Если устройство кажется нестандартным или шатается — не используйте его», — советуют в ведомстве.

При обнаружении подозрительных устройств в МВД рекомендуют не пытаться снять их самостоятельно. «Немедленно сообщите в банк по телефону горячей линии», — сказали в пресс-центре.

Во время операции в МВД советуют всегда прикрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода, а также осматриваться по сторонам. «Если рядом находятся подозрительные люди, лучше отложить операцию», — подытожили в министерстве.