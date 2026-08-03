В МВД дали рекомендации, как не стать жертвой обмана при пользовании банкоматом

В МВД также добавили, чтобы не стать жертвой обмана перед использованием банкомата нужно внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних элементов. «Если устройство кажется нестандартным или шатается — не используйте его», — советуют в ведомстве.