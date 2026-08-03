Двух школьниц на самокате сбили в Комсомольске

2 августа в Комсомольске-на-Амуре в районе дома № 52 по улице Аллея Труда водитель на Toyota Harrier сбил двух девочек на электросамокате. Школьницы 12 и 13 лет ехали на одном самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате аварии 12-летняя девочка госпитализирована с переломом ключицы, 13-летняя — с переломом бедра. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.