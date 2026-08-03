Хабаровские учителя, тренеры и студенты идут во «Флагманы образования»

В Хабаровском крае 715 человек подали заявки на участие в шестом сезоне проекта «Флагманы образования». Регистрация по двум индивидуальным направлениям ещё продолжается, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Проект объединяет педагогов, управленцев, студентов и школьников, которые хотят развивать профессиональные навыки и участвовать в создании единого воспитательного пространства. Его проводят по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.
Ближайшим завершится приём заявок на направление «СпортТрек» — зарегистрироваться можно до 5 сентября. К участию приглашают тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, которые помогают детям и молодёжи заниматься спортом.
Ещё два дня останется у желающих присоединиться к индивидуальному треку «Учить и учиться»: заявки на него принимают до 7 сентября. Это направление рассчитано на школьников, студентов и педагогов, которым предложат образовательные задания, новые форматы работы и возможности для обмена опытом.
В течение года участникам также будут доступны цифровые сервисы проекта, библиотека материалов и образовательные курсы. Всего со всей России на шестой сезон «Флагманов образования» уже поступило более 50 тысяч заявок.