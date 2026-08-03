Хабаровские учителя, тренеры и студенты идут во «Флагманы образования»

Ещё два дня останется у желающих присоединиться к индивидуальному треку «Учить и учиться»: заявки на него принимают до 7 сентября. Это направление рассчитано на школьников, студентов и педагогов, которым предложат образовательные задания, новые форматы работы и возможности для обмена опытом.