Нелегальных мигрантов выдворят из России после рейда на складах Владивостока

Напомним, что недавно масштабные проверки иностранных граждан прошли в Приморье в рамках первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». По итогам рейдов полиция вынесла более сотни решений о выдворении мигрантов, инициировала запрет на въезд в Россию для 200 иностранцев и выявила десятки преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.