Нелегальных мигрантов выдворят из России после рейда на складах Владивостока

Совместный рейд полиции, ФСБ и Росгвардии на территории складских комплексов во Владивостоке завершился выявлением трех иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в России. Нарушителям назначили штрафы с последующим административным выдворением за пределы страны, а до исполнения решения суда их поместили в Центр временного содержания, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В отношении указанных лиц составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Нарушителям миграционного законодательства назначено административное наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Проверку на территории складских комплексов в промышленной зоне Владивостока провели инспекторы отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Основной целью мероприятия стала проверка соблюдения правил миграционного учета, а также законности въезда и пребывания иностранных граждан на территории России.
Всего правоохранители проверили документы примерно у 60 иностранных граждан. По итогам рейда трех мужчин в возрасте от 18 до 52 лет доставили в Управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства.
После оформления административных материалов нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где они будут находиться до принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.
Почти 100 иностранцев принудительно выдворят из Приморья после рейдов полиции.
Правоохранители выявили сотни нарушений миграционного законодательства и возбудили десятки уголовных дел.
Напомним, что недавно масштабные проверки иностранных граждан прошли в Приморье в рамках первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». По итогам рейдов полиция вынесла более сотни решений о выдворении мигрантов, инициировала запрет на въезд в Россию для 200 иностранцев и выявила десятки преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.