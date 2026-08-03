Школьная и спортивная формы: В ГД напомнили, каким категориям семей положена материальная помощь к 1 сентября

В России есть выплата остатков маткапитала в размере до 10 000 рублей, если они есть у держателя сертификата, оказывается поддержка многодетным семьям за счёт средств региональных и муниципальных бюджетов согласно указу президента в части приобретения школьной и спортивной формы. Также поддерживаются дети участников СВО, дети в трудной жизненной ситуации и малоимущие семьи. Но единовременной выплаты, которая была бы адресована всем семьям с детьми в канун 1 сентября, не существует. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Нина Останина.