Американцы между тем продолжают наносить удары по европейцам. Дональд Трамп неоднократно заявил о переводе войск США из одной страны ЕС в другую. Он планирует забрать своих солдат у Германии. Так президент США наказывает «союзников» за их позицию по Ирану.