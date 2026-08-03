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В чем заключается стратегия Трампа по Европе: в МИД заявили, что стороны друг друга используют

Посол МИД Мирошник: США и Евросоюз хотят друг друга использовать.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп стремится получить деньги и технологии из Европы. Страны ЕС, в свою очередь, желают военно-технических возможностей США. Стороны хотят использовать друг друга. Так заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Соединенные Штаты хотят получать деньги, их не особенно интересует технологическое развитие Европы. Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США», — прокомментировал дипломат.

Родион Мирошник назвал эту схему стратегией Дональда Трампа. По его мнению, президент США понимает, что только на услугах «далеко не уедешь».

Американцы между тем продолжают наносить удары по европейцам. Дональд Трамп неоднократно заявил о переводе войск США из одной страны ЕС в другую. Он планирует забрать своих солдат у Германии. Так президент США наказывает «союзников» за их позицию по Ирану.

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