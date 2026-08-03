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В Омске концерт Mary Gu отменили из‑за атаки беспилотников 2 августа

Вместо Омска самолет, на котором летела певица, отправили в Новосибирск.

Источник: Om1 Омск

Певица Mary Gu рассказала поклонникам, что не смогла попасть в Омск на концерт 2 августа. Из-за закрытия аэропорта самолёт с артисткой отправили в Новосибирск, а после новых атак команда решила остаться там на ночь и утром вылететь в Москву.

Концерт Mary Gu должен был пройти вечером 2 августа на Соборной площади. Однако праздничную программу в Омске отменили из-за угрозы беспилотной опасности. В тот же день в регионе вводили ограничения на работу аэропорта, а позже губернатор Виталий Хоценко сообщил об отражении атаки беспилотников.

Сама певица рассказала, что самолёт с её командой оказался в непростой ситуации: аэропорт Омска закрыли примерно за 15 минут до предполагаемого прилёта. В результате артистку и её команду отправили в Новосибирск, где они провели несколько часов в ожидании информации о возможности продолжить путь.

Позже Mary Gu сообщила, что из-за новых атак было принято решение не пытаться добраться до Омска, а остаться в Новосибирске, переночевать в гостинице и утром отправиться в Москву.

При этом отменённый концерт, судя по словам певицы, не означает, что она совсем не приедет в Омск. Ранее Mary Gu извинилась перед поклонниками за отмену выступления и выразила надежду увидеться с ними в новую дату.

Когда именно состоится концерт, пока неизвестно.

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