В Омске концерт Mary Gu отменили из‑за атаки беспилотников 2 августа

Певица Mary Gu рассказала поклонникам, что не смогла попасть в Омск на концерт 2 августа. Из-за закрытия аэропорта самолёт с артисткой отправили в Новосибирск, а после новых атак команда решила остаться там на ночь и утром вылететь в Москву.
Концерт Mary Gu должен был пройти вечером 2 августа на Соборной площади. Однако праздничную программу в Омске отменили из-за угрозы беспилотной опасности. В тот же день в регионе вводили ограничения на работу аэропорта, а позже губернатор Виталий Хоценко сообщил об отражении атаки беспилотников.
Сама певица рассказала, что самолёт с её командой оказался в непростой ситуации: аэропорт Омска закрыли примерно за 15 минут до предполагаемого прилёта. В результате артистку и её команду отправили в Новосибирск, где они провели несколько часов в ожидании информации о возможности продолжить путь.
Позже Mary Gu сообщила, что из-за новых атак было принято решение не пытаться добраться до Омска, а остаться в Новосибирске, переночевать в гостинице и утром отправиться в Москву.
При этом отменённый концерт, судя по словам певицы, не означает, что она совсем не приедет в Омск. Ранее Mary Gu извинилась перед поклонниками за отмену выступления и выразила надежду увидеться с ними в новую дату.
Когда именно состоится концерт, пока неизвестно.