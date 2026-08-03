В Хабаровске на этой неделе отремонтируют восемь участков дорог по нацпроекту

В рамках нацпроекта ремонтируют и более крупные участки. Работы идут на проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражный до улицы Большой. Специалисты также заняты на развязке «улица Юности — проспект 60-летия Октября». Кроме того, ремонт затронет улицы Запарину (от Пионерской до Ленина) и Шеронова (от Волочаевской до Ленина).