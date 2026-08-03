Бум поступающих в пединституты охватил Хабаровский край

В Хабаровском крае все больше молодежи выбирает профессию педагога. В этом году конкурс на бюджетные места в Амурский гуманитарно-педагогический университет вырос почти вдвое — заявления подали 3415 абитуриентов. Это на 1600 больше, чем в прошлом году. Такой рост — результат работы программ поддержки педагогов, масштабного строительства и обновления школ по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети», считают в министерства образования и науки края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.