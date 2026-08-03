Бум поступающих в пединституты охватил Хабаровский край

В Хабаровском крае все больше молодежи выбирает профессию педагога. В этом году конкурс на бюджетные места в Амурский гуманитарно-педагогический университет вырос почти вдвое — заявления подали 3415 абитуриентов. Это на 1600 больше, чем в прошлом году. Такой рост — результат работы программ поддержки педагогов, масштабного строительства и обновления школ по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети», считают в министерства образования и науки края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Повышение престижа учительской профессии — одна из наших ключевых задач. В этом направлении мы последовательно работаем, и важным шагом стало подписание 20 июля президентом России Владимиром Владимировичем Путиным указа о дополнительных мерах поддержки учителей. Сегодня Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет — одно из ведущих высших учебных заведений Хабаровского края. В последние годы ему принадлежит лидирующая роль в подготовке педагогических кадров для образовательных учреждений региона. Всего в этом году на педагогические специальности в вузах края предусмотрено 1519 бюджетных мест, в учреждениях СПО — 395. Педагогическое направление — в первой тройке самых востребованных у поступающих», — прокомментировал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Для формирования долгосрочного кадрового резерва в сфере образования в Хабаровском крае выстроена многоуровневая система. Она включает в себя профориентацию, наставничество и меры поддержки педагогов.
Так, привлекать старшеклассников в педагогическую профессию помогают профильные психолого-педагогические классы, количество которых стремительно растет в регионе. В 2023 году их было всего 48, а сейчас уже 208. Партнерами школ выступают региональные вузы и колледжи: Амурский гуманитарно-педагогический университет, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский педагогический колледж, краевой детский центр «Созвездие». На их базе школьники разрабатывают проекты, участвуют в каникулярных школах и профессиональных пробах, профильных педагогических сменах, примеряя на себя «педагогические компетенции».
Быстро войти и закрепиться в профессии молодым педагогам помогают опытные наставники, которые начинают сопровождать их еще во время обучения.
Также способствует притоку кадров действующая в регионе комплексная система мер поддержки педагогов, в том числе молодых, которая постоянно расширяется.
«На сегодняшний день реализуется 13 мер поддержки. К примеру, по поручению главы региона Дмитрия Демешина студентам педагогических направлений по приоритетным направлениям подготовки — математике, физике, химии, информатике, биологии — предусмотрены выплаты по 20 тыс. рублей ежемесячно, обучающимся по остальным направлениям подготовки — по 10 тыс. рублей ежемесячно. Стипендия назначается дважды в год — по итогам зимней и летней сессий», — добавил Алексей Мокрушин.
Напомним, улучшение условий обучения, приобретение современного учебного оборудования — приоритетная задача правительства края на протяжении последних лет. Сейчас в регионе идет капитальный ремонт 11 школ, а также строится 5 школ и 12 детских садов — это самое большое количество среди субъектов ДФО.
Ранее, в преддверии окончания приема документов ИА AmurMedia провело пресс-конференцию с руководителями вузов региона, где участники подвели промежуточные итоги кампании, рассказали о самых востребованных направлениях подготовки и дали советы будущим студентам.