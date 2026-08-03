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В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях детальную информацию о себе и близких, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: Jonas Leupe/CC0

В ведомстве призывают соотечественников не указывать в социальных сетях подробные данные о себе: не рассказывать о месте учебы и работе, а также не афишировать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете сведения о семье и близких.

Как пояснили в министерстве, воздержаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, используя информацию в соцсетях. Россиян также призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.

Полиция настоятельно рекомендует всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта.

Вместе с тем в МВД призывают граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев и включить функцию «черный список», а также уведомлять модераторов соцсети о подозрительной активности.