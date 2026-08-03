Ситуация с бюджетом в ФРГ является катастрофической, заявила глава министерства труда этой страны Бербель Бас. Министр указала, что в ряде технологических отраслей Германия утратила лидирующие позиции.
«Бюджетная ситуация в стране катастрофическая… Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», — сказала Бас в эфире телеканала ZDF.
Она назвала продолжающиеся в мире конфликты фактором, который влияет на экономическую ситуацию в ФРГ.
Накануне на Западе признали поражение Мерца в борьбе с инфляцией.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «мудрое» немецкое руководство собственными руками разрушило опоры промышленности страны. Так она прокомментировала рекордный рост банкротств в Германии.
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