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Обнаженный мужчина прыгнул с Бруклинского моста в Нью-Йорке и выжил

Обнаженный мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста в Нью-Йорке и чудом выжил. Об этом в воскресенье, 2 августа, пишет New York Post.

Обнаженный мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста в Нью-Йорке и чудом выжил. Об этом в воскресенье, 2 августа, пишет New York Post.

Инцидент произошел днем в воскресенье. 44-летний мужчина забрался на северную башню со стороны Манхэттена, установил там несколько флагов, а затем снял одежду. Сотрудники экстренной службы пытались уговорить его спуститься, но он спрыгнул в Ист-Ривер.

Полицейские на катере оперативно вытащили его из воды. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии. Что было написано на установленных им флагах, пока неизвестно, говорится в материале.

12 июня стало известно, что в столице мужчина на спор прыгнул с Шелепихинского моста, а рабочий стройки, наблюдавший за его действиями, прыгнул следом. Спасатели вытащили из Москвы-реки обоих мужчин. При этом юноша, прыгнувший на спор, потерял сознание в машине скорой, после чего его экстренно доставили в одну из больниц.

30 апреля появились сообщения о том, что в Москве мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, забрался на верхнюю опору Крымского моста и спрыгнул в воду. В тот момент рядом проезжал катер спасателей.

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