Масштабный федеральный пресс-тур для блогеров и журналистов стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровске начался недельный пресс-тур для журналистов и блогеров. Более чем 30 специалистам из медиасферы покажут, какие возможности для работы, жизни, образования и туризма есть в регионе. Так, в пресс-туре принимают участие представители телеканалов НТВ и RT, информагентств РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс», журналисты «Комсомольской правды», «АиФ», «Сноба» и других. Мероприятие открылось брифингом с губернатором края Дмитрием Демешиным. Глава региона ответил на вопросы журналистов и рассказал о развитии молодежной политики Хабаровского края. «У нас много молодых, и вообще мы — регион молодых, поэтому молодёжи нравится здесь у нас. Они приезжают семьями, создают здесь семьи. И мы боремся за то, чтобы у нас в крае интересно жилось», — отметил Дмитрий Демешин. Позже участники тура отправились в Комсомольск-на-Амуре. Там они посетят новую набережную и главные промышленные предприятия края. Также журналисты и блогеры побывают в Ульчском и Николаевском районах, Николаевске-на-Амуре. Часть маршрута посвящена туристическому потенциалу и культуре малочисленных народов. В заливе Николая участники посмотрят на китов, спасающихся от касаток, а в Николаевске-на-Амуре снова встретятся с губернатором и подведут итоги поездки.