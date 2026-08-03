Пожары в США вынудили 60 тысяч человек покинуть свои дома: огонь уничтожает здания

Американцы в начале августа столкнулись с мощными лесными пожарами. Уже около 60 тысяч человек остались без жилища. Они были вынуждены покинуть дома на фоне пожаров. Огонь уничтожил не менее 600 зданий в штате Вашингтон, пишет Associated Press.
По данным агентства, главная беда настигла округ Спокан. В этом районе была проведена экстренная эвакуация жителей. Отмечается, что огонь продолжает разрастаться.
В материале сказано, что за выходные пожар распространился на площади в 21 квадратный километр. Ситуация особенно обострилась 2 августа.
Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон назвал текущую обстановку в регионе ужасной. Он проинформировал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Губернатор доложил о сложной ситуации в ряде округов.