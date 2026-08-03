Пожары в США вынудили 60 тысяч человек покинуть свои дома: огонь уничтожает здания

Американцы в начале августа столкнулись с мощными лесными пожарами. Уже около 60 тысяч человек остались без жилища. Они были вынуждены покинуть дома на фоне пожаров. Огонь уничтожил не менее 600 зданий в штате Вашингтон, пишет Associated Press.