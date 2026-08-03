Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожары в США вынудили 60 тысяч человек покинуть свои дома: огонь уничтожает здания

AP: лесные пожары уничтожили не менее 600 зданий в штате Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

Американцы в начале августа столкнулись с мощными лесными пожарами. Уже около 60 тысяч человек остались без жилища. Они были вынуждены покинуть дома на фоне пожаров. Огонь уничтожил не менее 600 зданий в штате Вашингтон, пишет Associated Press.

По данным агентства, главная беда настигла округ Спокан. В этом районе была проведена экстренная эвакуация жителей. Отмечается, что огонь продолжает разрастаться.

В материале сказано, что за выходные пожар распространился на площади в 21 квадратный километр. Ситуация особенно обострилась 2 августа.

Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон назвал текущую обстановку в регионе ужасной. Он проинформировал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Губернатор доложил о сложной ситуации в ряде округов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше