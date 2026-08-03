Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшим от паводка жителям Спасска-Дальнего выплатят до 100 тысяч рублей

Комиссии по оценке ущерба начали работу с 3 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Спасске-Дальнем 3 августа начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка. Местные жители, чьи дома оказались в зоне подтопления, смогут получить денежные выплаты от 10 до 100 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Кроме компенсации за жилье, власти установили выплату в 5000 рублей за потерянный урожай. Также жителям пострадавших территорий помогут с откачкой воды с огородов и дворов. Для просушки залитых помещений людям предоставят специальное оборудование.

«Важная информация для жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. С 3 августа начинают свою работу комиссии по оценке ущерба», — рассказал глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов.

Подать заявление на материальную помощь и ликвидацию последствий паводка можно как лично в администрации округа, так и дистанционно через чат-боты и мессенджеры.