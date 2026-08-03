Пострадавшим от паводка жителям Спасска-Дальнего выплатят до 100 тысяч рублей

В Спасске-Дальнем 3 августа начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка. Местные жители, чьи дома оказались в зоне подтопления, смогут получить денежные выплаты от 10 до 100 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Кроме компенсации за жилье, власти установили выплату в 5000 рублей за потерянный урожай. Также жителям пострадавших территорий помогут с откачкой воды с огородов и дворов. Для просушки залитых помещений людям предоставят специальное оборудование.
«Важная информация для жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. С 3 августа начинают свою работу комиссии по оценке ущерба», — рассказал глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов.
Подать заявление на материальную помощь и ликвидацию последствий паводка можно как лично в администрации округа, так и дистанционно через чат-боты и мессенджеры.