Хабаровский край и Китай объединят силы ради спасения аистов и кеты

Одним из наиболее крупных проектов может стать совместный центр воспроизводства редких птиц на Большом Уссурийском острове. В нём смогут работать исследователи, а школьникам и туристам планируют показывать красноногих ибисов, журавлей и аистов, одновременно развивая научный обмен и организованный экологический туризм.