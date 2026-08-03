Хабаровский край и Китай объединят силы ради спасения аистов и кеты

В Хабаровске российские и китайские учёные согласовали план совместных исследований природы Амуро-Уссурийского бассейна. Специалисты займутся сохранением редких птиц, восстановлением запасов кеты и наблюдением за дальневосточной черепахой, сообщили в «Заповедном Приамурье».
Основой сотрудничества станет работа Большехехцирского заповедника и китайского резервата «Саньцзян». Биологическим символом новой научной программы выбрали дальневосточного аиста, за состоянием популяции которого специалисты двух стран наблюдают уже много лет.
Отдельное внимание уделят проекту «Живая Уссури», связанному с контролем качества воды и восстановлением кеты. Учёным предстоит изучить жизненный цикл рыбы, определить основные угрозы её запасам и подготовить меры, которые помогут постепенно увеличить численность популяции.
«Для этого предстоит большая работа по изучению причин и угроз состоянию рыбных запасов, а затем разработка мер для их последовательного восстановления», — отметила начальник отдела научных исследований резервата «Саньцзян» Чжао Ваньцин.
Одним из наиболее крупных проектов может стать совместный центр воспроизводства редких птиц на Большом Уссурийском острове. В нём смогут работать исследователи, а школьникам и туристам планируют показывать красноногих ибисов, журавлей и аистов, одновременно развивая научный обмен и организованный экологический туризм.