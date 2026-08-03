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Упали с лошадей: туристы получили травмы во время прогулки на Кольсайских озерах

Туристы получили травмы вовремя конной прогулки на Кольсайских озерах в Алматинской области — молодая пара упала с лошадей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Алматинской области, на территории национального парка «Кольсайские озера», спасатели МЧС оказали помощь туристам, которые получили травмы во время конной прогулки.

Как выяснилось, молодая пара пострадала из-за падения с лошадей. Дежурившие на туристическом маршруте спасатели оперативно прибыли к месту происшествия. Они оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в ближайший населенный пункт.

После этого туристы были переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

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