Упали с лошадей: туристы получили травмы во время прогулки на Кольсайских озерах

В Алматинской области, на территории национального парка «Кольсайские озера», спасатели МЧС оказали помощь туристам, которые получили травмы во время конной прогулки.
Как выяснилось, молодая пара пострадала из-за падения с лошадей. Дежурившие на туристическом маршруте спасатели оперативно прибыли к месту происшествия. Они оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в ближайший населенный пункт.
После этого туристы были переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
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