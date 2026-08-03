Часть дорог в Приморье остается перекрыта для проезда из-за бывшей непогоды

В понедельник, 3 августа, в Приморском крае сохраняются ограничения движения на ряде дорог, вызванные паводками и повреждением мостовых сооружений. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. В восстановительных работах задействовано более 50 единиц техники АО «Примавтодор».
Движение полностью перекрыто на нескольких участках. В Арсеньевском городском округе нет проезда на 108-м километре трассы «Осиновка — Рудная Пристань» по мосту из-за подмытой опоры, объезд организован через Арсеньев. В Шкотовском округе проезд в районе села Новороссия закрыт, объезд возможен через село Центральное. Частичное обрушение мостовой конструкции на дороге к Новороссии произошло из-за резкого подъема воды в реке Шкотовка. На месте работает Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев, прокуратура организовала проверку по факту обрушения. В Черниговском округе проезд к Абражеевке отсутствует из-за переливов глубиной до одного метра, альтернативный маршрут пролегает через Штыково, Ивановку, Реттиховку и Абражеевку.
Затруднен проезд для легковых автомобилей. В Хасанском округе на подъезде к Гвоздево переливы достигли глубины до полуметра, объезд возможен через Посьет. В Уссурийском городском округе на 22-м километре дороги «Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное» глубина переливов составляет 30 сантиметров, альтернативный проезд организован через Борисовку. В Черниговском округе на 101-м километре трассы «Штыково — Ивановка — Реттиховка» движение разрешено только для легковых машин.
Ранее, 2 августа, специалисты «Примавтодора» приступили к восстановлению проезда по региональным дорогам и обустройству объездных маршрутов. В работах задействовано около 60 единиц техники. По данным на вечер 1 августа, проезд был восстановлен на ряде участков в Анучинском, Яковлевском и Ханкайском округах. Однако часть дорог по-прежнему остается закрытой из-за глубоких переливов.
Госавтоинспекция региона перешла на усиленный вариант несения службы. Сотрудники проводят регулярный мониторинг дорожной обстановки и ориентированы на оказание помощи участникам движения. Водителям рекомендовано не пытаться преодолевать подтопленные участки, заранее прокладывать маршруты в объезд и по возможности отложить поездки.