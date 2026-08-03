Часть дорог в Приморье остается перекрыта для проезда из-за бывшей непогоды

Движение полностью перекрыто на нескольких участках. В Арсеньевском городском округе нет проезда на 108-м километре трассы «Осиновка — Рудная Пристань» по мосту из-за подмытой опоры, объезд организован через Арсеньев. В Шкотовском округе проезд в районе села Новороссия закрыт, объезд возможен через село Центральное. Частичное обрушение мостовой конструкции на дороге к Новороссии произошло из-за резкого подъема воды в реке Шкотовка. На месте работает Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев, прокуратура организовала проверку по факту обрушения. В Черниговском округе проезд к Абражеевке отсутствует из-за переливов глубиной до одного метра, альтернативный маршрут пролегает через Штыково, Ивановку, Реттиховку и Абражеевку.