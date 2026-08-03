Жители Германии столкнулись с нехваткой воды: власти ввели ограничения на фоне жары

Уже несколько месяцев в Германии наблюдают аномальную жару. Из-за засухи зафиксировано падение уровня воды в реках. Погодные условия привели страну к нехватке осадков. На этом фоне власти сотни городов и округов ФРГ ввели ограничения на потребление воды, заявила местная газета Bild.