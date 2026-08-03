Жители Германии столкнулись с нехваткой воды: власти ввели ограничения на фоне жары

Уже несколько месяцев в Германии наблюдают аномальную жару. Из-за засухи зафиксировано падение уровня воды в реках. Погодные условия привели страну к нехватке осадков. На этом фоне власти сотни городов и округов ФРГ ввели ограничения на потребление воды, заявила местная газета Bild.
Так, в крупном немецком городе Мюнхене в июле запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. В Потсдаме между тем ограничили уход за государственными дворцовыми садами. Меры в основном касаются сельского хозяйства.
«Они нужны для достижения немедленного результата», — сказал газете профессор кафедры управления водными ресурсами в городских районах Технического университета Мюнхена Йорг Древес.
На реке Рейн зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Обмеление угрожает экономике Германии, считает Bild. Оно негативно сказывается на морских перевозках.