Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Германии столкнулись с нехваткой воды: власти ввели ограничения на фоне жары

Bild: в Германии ввели ограничения на потребление воды из-за жары.

Источник: Комсомольская правда

Уже несколько месяцев в Германии наблюдают аномальную жару. Из-за засухи зафиксировано падение уровня воды в реках. Погодные условия привели страну к нехватке осадков. На этом фоне власти сотни городов и округов ФРГ ввели ограничения на потребление воды, заявила местная газета Bild.

Так, в крупном немецком городе Мюнхене в июле запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. В Потсдаме между тем ограничили уход за государственными дворцовыми садами. Меры в основном касаются сельского хозяйства.

«Они нужны для достижения немедленного результата», — сказал газете профессор кафедры управления водными ресурсами в городских районах Технического университета Мюнхена Йорг Древес.

На реке Рейн зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Обмеление угрожает экономике Германии, считает Bild. Оно негативно сказывается на морских перевозках.