Прилет пяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс авиакомпании S7 из Иркутска с номером 5228, который должен был приземлиться в 08:10, отменили. Самолет DP 6525 из Москвы (Шереметьево) вместо 07:30 прилетит в 08:20. Рейс S7 5240 из Хабаровска сдвинули с 08:55 на 11:00.