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Прилет пяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс авиакомпании S7 из Иркутска отменили.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 августа в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются несколько рейсов, один отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс авиакомпании S7 из Иркутска с номером 5228, который должен был приземлиться в 08:10, отменили. Самолет DP 6525 из Москвы (Шереметьево) вместо 07:30 прилетит в 08:20. Рейс S7 5240 из Хабаровска сдвинули с 08:55 на 11:00.

Также задерживаются три рейса авиакомпании S7: из Иркутска (S7 5232) вместо 10:05 ожидают в 11:15, из Хабаровска (S7 5238) — с 10:50 на 11:35, с Южно-Сахалинска (S7 5258) — с 11:45 на 14:31.