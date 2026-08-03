В Комсомольске-на-Амуре горела квартира на Сортировочной, в Хабаровске — склад

На воде произошло две трагедии. Накануне вечером на Амуре в районе центральной набережной Хабаровска предположительно утонул 50-летний мужчина во время купания. На месте работают следователи и спасатели, поиск тела пока не дал результатов. Также в селе Джуен Амурского района на озере Болонь мужчина предположительно прыгнул с лодки и утонул. Сегодня его тело нашли у берега и передали полиции.