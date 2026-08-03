«Коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства. Об этом в воскресенье, 2 авгуса, пишет британская газета The Telegraph.
По мнению авторов статьи, распаду объединения способствуют отставка британского премьера Кира Стармера и тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на новый срок в 2027 году. После его ухода Париж может пересмотреть свои взаимоотношения с НАТО, а фаворитом букмекеров на пост французского лидера является глава ультраправой «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Британский преемник Стармера Энди Бернем, как отмечает издание, обладает небольшим опытом во внешней политике. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, который рассматривался как возможная замена Макрону в коалиции, погряз во внутренних кризисах, а также сорвал попытки ЕС запретить свободное перемещение российских дипломатов и отказался закрывать «Русский дом» в Берлине, говорится в материале.
«Коалиция желающих» — объединение более 30 стран, созданное весной 2025 года для предоставления военной и материально-технической помощи Украине.
14 июля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что государства так называемой «коалиции желающих» все больше сомневаются в успехе поддержки Украины, не желая оказывать ей военную помощь.
14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине. Он выступил за «прагматические» отношения с Россией.