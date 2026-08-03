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В Хабаровском крае самые лучшие дороги на Дальнем Востоке

Рейтинг был составлен по данным Росстата и Росавтодора. Следом идет Приморский край, а замыкает перечень Магаданская область. При этом в общероссийском рейтинге Хабаровский край занял 17 строчку. В целом же по России по состоянию на конец 2025 года 55,2% автомобильных дорог общего.

Согласно рейтингу РИА Новости, по качеству дорог Хабаровский край обгоняет все дальневосточные регионы. Рейтинг был составлен по данным Росстата и Росавтодора. Следом идет Приморский край, а замыкает перечень Магаданская область. При этом в общероссийском рейтинге Хабаровский край занял 17 строчку. В целом же по России по состоянию на конец 2025 года 55,2% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям.