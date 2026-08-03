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Новосибирцам рассказали об индексации маткапитала

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля.

Источник: Аргументы и факты

С 1 февраля 2027 года материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции за 2026 год — точный размер прибавки определят позже, пишут РИА Новости.

Перерасчёт пройдёт автоматически, без заявлений, и затронет все действующие сертификаты, включая неиспользованные остатки (если часть средств уже потрачена, увеличат только оставшуюся сумму).

Депутат Николай Коломейцев посоветовал семьям с крупными планами заранее учитывать эту индексацию. Региональные маткапиталы индексируются отдельно — информацию по ним нужно проверять в местном соцфонде.