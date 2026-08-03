Новосибирцам рассказали об индексации маткапитала

С 1 февраля 2027 года материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции за 2026 год — точный размер прибавки определят позже, пишут РИА Новости.
Перерасчёт пройдёт автоматически, без заявлений, и затронет все действующие сертификаты, включая неиспользованные остатки (если часть средств уже потрачена, увеличат только оставшуюся сумму).
Депутат Николай Коломейцев посоветовал семьям с крупными планами заранее учитывать эту индексацию. Региональные маткапиталы индексируются отдельно — информацию по ним нужно проверять в местном соцфонде.